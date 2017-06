Aldo Mariátegui: Solo una impertinente desafinada

- Por lo que parece, Alarcón no debió dedicarse a contralor sino a ingeniero de sonido… Y ese trío de ministros desafinó al estar así encimándole sobre su trabajo, pero tampoco de esa grabación se deduce nada especialmente serio.

No se huele ese “no te doy plata si no me cumples” de la grabación a Thorne, sino se escucha a tres ministros muy preocupados –legítimamente– por enmendar varios desastres carísimos heredados de Humala y que eso les hace bordear la impertinencia, pero nada más. No es para que pase a mayores. Y muy sospechoso que hayan filtrado esta grabación justo después de que se prorrogó la presentación del contralor al Congreso de viernes a lunes: en política NO hay casualidades.

- ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera descrito a una dirigente de la izquierda como “la porcina ojo jalado”, tal como Rafo León lo hizo “humorísticamente” con Keiko en el último Caretas? ¡Uf, ya me imagino el roche! ¿Es que no es una colosal hipocresía que linchen a Butters y que después Salvador del Solar y los demás insoportables “políticamente correctos” se queden calladitos con esa descripción tan racista (porque no le está tomando el pelo solo con su peso o físico, lo cual sí es perfectamente válido como humor; no pasa nada si le dice “monumental” a Keiko)? No digo que me escandalice (me importa un pito lo que escriban o digan los colegas o sus indignados críticos. Quienes finalmente deciden y juzgan son el público y el PJ), pero sí que se acabe ese puto doble rasero izquierdista: líos a todos o a ninguno.

- Recientemente, un dirigente awajún de Amazonas estimó que el 40% de su etnia estaba infectada de SIDA. Posiblemente la cifra no sea rigurosa, pero sería altísima aun de ser la mitad: urgen políticas de prevención (condones) y de retrovirales en esa olvidada zona.