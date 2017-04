Aldo Mariátegui: Sobre San Marcos

Algunos apuntes sobre todo este batiburrillo webero sobre San Marcos:

1) Ya tuvimos demasiado de esas tomas de universidades públicas en el pasado como para volver a tolerar que regresen esas prácticas nefastas, por lo que me parece estupendo que se corten enérgicamente de raíz: nadie tiene derecho a ocupar propiedad ajena, como tampoco a restringir la circulación y el derecho a clases de los demás. Protesten, pero sin matonerías. Que se paren calatos en la puerta o lo que sea, pero es INACEPTABLE una toma.

2) No discuto la gratuidad temporal de la enseñanza pública, sino el parasitismo de aquellos que se la llevan gratis de los impuestos de otros cuando son pudientes. Y sobre los menesterosos, creo, por disciplina ciudadana, que las cosas tienen que costarte para que las aprecies. Debe ser absolutamente gratis (incluyo laboratorios, etc….) para quien es menesteroso mientras estudia, pero los pudientes sí deben pagar una razonable pensión ‘flat’ mensual (nada de escalas) de digamos unos US$200 anuales, unos US$17 mensuales. Serían solo U$1,200 para una MUY subsidiada carrera de 6 años. Y los menesterosos devolverían a su universidad esos US$1,500 prestados por los contribuyentes, en cuotas de US$10 mensuales a 12 años y pico, sin intereses y a tras 5 años de graduarse, cuando se supone que hace rato tienen chamba, salvo una dispensa por fuerza mayor (desempleo, enfermedad). Muy razonable, ¿no?

3) Sobre Marco Avilés, no he leído nada en su reseña sobre por qué no trabajaba mientras estudiaba, en lugar de solo pedirle a su padre si la situación era tan desesperada. Y me imagino que ahora sí podrá devolverle US$10 mensuales a su universidad para financiar el estudio de otro como él y retribuir lo que la sociedad le dio. ¿O no?