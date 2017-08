Aldo Mariátegui: Sic gloria transit mundi

- ¡Cómo pasa la gloria en este mundo! Mientras miraba este sábado las portadas de los diarios, pensaba que los Heredia/Humala hace poco más de un año estaban en Palacio y ahora duermen en… prisión. De la portada de Cosas a Santa Mónica. De chocolates Godiva a la paila del penal… Confieso que jamás pensé que sería tan rápido. Le quedan pocos defensores, tipo la ex fujimoristas RMP y otros coleguitas de su collera, izquierdistas y Mohme. Agotados los argumentos legales y la victimización, ahora el “gran” contraargumento de estas viudas es que esta prisión es inválida porque no se le ha aplicado también a Alan y a Keiko, como si los indicios y pruebas fueran iguales de aplastantes… Ojo nomás que su recurso de casación llegue a la sala penal presidida por el juez San Martín, que un señor con su mismo apellido figura en las agendas de Nadine.

- Un amigo me dice: “¿Cómo Verónika Mendoza o su marido Jorge Millones se van a pronunciar contundentemente en contra de Maduro y Venezuela o sobre la prisión de los Humala si ella era la asistenta de Nadine que estaba bien al tanto que la plata para la campaña de 2011 venía de Venezuela, si incluso su letra en la agenda indica un banco y número de cuenta para eso? ¡Aquel que come arepa chavista después no puede vomitarla!”.

PD: Mi homenaje al periodista de investigación Óscar Libón y al maravilloso equipo de Correo que dirigí, que hace 8 años sacó la primera nota sobre los envíos de dinero desde Venezuela, así como después vinieron la mansión de Toledo, además de las andanzas bursátiles de JDC. Nuestra recompensa: Agois nos botó a casi todos y luego volvió prácticamente tan irrelevante al diario que hasta rechazaron ser los primeros en publicar las agendas de Nadine cuando Panorama les ofreció compartir la primicia. Así es este “país”…