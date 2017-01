Aldo Mariátegui: Si hubiera sido Alditus...

¡Ya me imagino el impresionante “apanado” que la caviarada y el rojerío me estarían haciendo si yo hubiese sido dirigente de una ONG de periodistas que hubiera recibido dinero de Odebrecht durante dos años seguidos para financiar los premios de sendos concursos!

Lo mínimo que me hubiera pasado: portada en La República y Día 1 como el ultra “mermelero”; caricatura de “Carlín”, “cariñosas” columnas filosóficas de coleguitas (Lévano, RMP, Mirko, Robles, Sinesio, Beto Adrianzén, Glatzer, etc.) sobre la ética en la prensa, centenares de twitters insultantes (tipo los cotidianos de Malpalabrero, Angel Lito 404 Arciniega, Jimmyenlanada, José Luis Galarreta, Amparo Ames, NAK, Aiapaec, Apaza Candioti); “memes” de muy mala leche; comentarios durísimos en varios sitios web y blogs (Godoy, Útero, La Mula, etc.); muchos pedidos, llamadas y comunicados de la “Sociedad Civil” y de “notables” para que me boten de mis trabajos; solicitud de algún congresista rojo para que se me convoque e investigue (con su moción de censura hacia mi persona añadida); alguna denuncia de algún oenegenero rojo para que caiga en manos de mi juez caviar favorito y ese me haga otra de las suyas; ataques a los que hubiera premiado; expulsión del gremio; “alerta-flash” del Ministerio de Cultura llamándome “racista” (siempre lo hacen; no importa el tema); levantamiento de mi secreto bancario; alguna marchita para pedir mi cabeza, etc. Pero todos CALLADITOS ahora (salvo Gorriti) porque pasó en su lado.

No digo que se le haga nada de esto a nadie: allá cada quién con su conciencia, alegrías y pesares. Y creo que solo hubo desatino. Pero les recuerdo que “todos los animales somos iguales, pero unos son más iguales que otros”, como bien escribió George Orwell en Rebelión en la Granja.