Aldo Mariátegui: Seguro que les sueltan...

- Hoy, desde las 9 a.m., los jueces Sahuanay, Yarango y Quispe comenzarán a decidir si la pareja Heredia/Humala sigue sus juicios en prisión provisional. ¿Mi pronóstico? Apuesto a que sus rezos a San Martín de Porres les pondrán en libertad. No conoceré a mi “país”…

- El premier Zavala declaró ayer a EC que no había calculado tal “magnitud” de críticas por nombrar a Molinelli como ministra. ¿Es o se hace? ¿Esperaba menos, después de que ella firmó la adenda de Chinchero y que ya otros dos ministros dejaron maltrechos sus puestos por ese lío? Con respuestas como esa, Zavala confirma que es demasiado cándido (por no usar otro término más criollo) para ocupar el premierato. Ni siquiera se da cuenta cuando mete el dedo en el enchufe. También en esa entrevista, el propio Zavala sepulta a Thorne al criticar su ajuste fiscal, lo que termina de confirmar que “Zorn” resultó un hueso.

- Siendo el congresista comunista Justiniano Apaza un empresario camionero (“Red Star Investment SAC”), mal hace en sacar un comunicado ayer en LR criticando a un competidor. ¿No sabe lo que es un “conflicto de interés”? – Leo ayer que la historiadora Carmen McEvoy se va de embajadora a Irlanda. ¡Es que debí ser mínimo un caviar paniagüista, “republicanista” y antifujimorista! No me sacaban de otro medio escrito (me hubieran dado tanto espacio allí como a ella) y hasta tendría mi embajada europea. De cojudo no aproveché el apellido: me hacía el rojo y hubiera sido presidente de la FEPUC, congresista, oenegeista, héroe pulpín y hasta embajador. ¡Vida resuelta con muy poco trabajo!

- Nos deberíamos plantear cerrar Agrobanco y Cofide: por enésima vez se ha tirado el dinero de nuestros impuestos al mar. Humala ha dejado a estos dos entes públicos quebrados por pésimos “préstamos”. No aprendemos.