Aldo Mariátegui: Salvajes gracias a la izquierda

No me sorprende esta explosión de vandalismo en Puente Piedra porque aquí campea la impunidad: ninguno de los detenidos por los disturbios anteriores ocurridos allí fue procesado. Ayer mismo esa cosa que generosamente llamamos PJ archivó el proceso contra los 54 acusados de extorsión agravada, disturbios, entorpecimiento de servicios públicos y otras linduras ocurridas en Cajamarca contra el proyecto Conga en el 2011. ¿Y no se acuerdan como hace poco no se encontró ningún responsable entre los procesados por la violencia durante el ‘Baguazo’? ¿Cómo este no va a ser un país salvaje y con un pobre 85 de coeficiente intelectual (según Lynn y Vanhanen, ver https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country/pe-peru) si a pedradas nos entendemos porque no te pasa nada si usas la violencia para imponer tus reclamos?

Encima, uno tiene que leer a imbéciles –de izquierda tenían que ser– justificando esta violencia “porque es “indignación popular”. ¡A ver que “el pueblo” le queme su casa si es que va a seguir aplaudiendo! Es que la izquierda es la gran culpable de la violencia callejera y de la falta de respeto a la autoridad de la Policía en el Perú, porque ellos instalaron la violencia callejera como arma política (“la calle”): incontables veces hemos visto disturbios salvajes protagonizados por el Sutep, CGTP, Construcción Civil, etc., con políticos de izquierda como azuzadores. De otro lado, las ONG rojas disminuyendo la autoridad judicial/fiscal y castrando a la Policía con múltiples recursos judiciales contra la “criminalización de la protesta” (a eso súmesele la extinta violencia terrorista, también de izquierda). De esa impunidad con la violencia izquierdista creció la delincuencia común: siempre la izquierda está detrás de los males de nuestro país.