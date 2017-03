Aldo Mariátegui: Rojeríos en libros escolares

Mucho más que estos bizantinismo y galimatías polarizantes sobre género y sexo, que no tienen mayor importancia a mi parecer, me preocupan los rojeríos que metió la ex ministra humalista de Educación Patricia Salas en los libros y materiales de apoyo escolares, que lamentablemente recién se podrán corregir a partir de este año, pues ya tocan las nuevas impresiones trianuales, las que tienen sus tiempos y presupuestos fijos (personalmente, a mí sí me jodería que un hijo termine rojo. Si me saliese gay, me tendría sin mayor cuidado).

¿A ustedes les parece que el difunto intelectual onegeísta comunista Carlos Iván Degregori y la madre de un desaparecido en La Cantuta son dos héroes nacionales iguales a Grau (Formación Ciudadana-Quinto año, páginas 101 y 102)? ¿No es muy discutible que a los niños les pongan de “personajes ejemplares”, del nivel de Bolognesi, al también escritor ultracomunista Alberto Flores Galindo o a la abogada Beatriz Merino (Formación Ciudadana-Segundo año, páginas 55 y 127), como también el político comunista Alfonso Barrantes, que iguala a Julio C. Tello (Formación Ciudadana-Tercer año, página 63)? ¿La sentencia a Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta debe ser enseñada obligatoriamente en el colegio (Formación Ciudadana-Cuarto año, página 83)? ¿Que posiblemente gracias al crucial “revisor académico” Nelson Manrique, otro conocido intelectual ultraizquierdista, los chicos aprendan que el guerrillero comunista Hugo Blanco es una figura destacada (Historia-Quinto de media, página 135), entre otras muchas linduras marxistoides? Espero que se fumiguen todos estos despropósitos en las nuevas ediciones que ya toca imprimir y ojalá que las editoriales Santillana y Norma sean más cuidadosas con lo que producen para nuestros hijos.

