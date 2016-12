Aldo Mariátegui: ¡Reventó la piñata brasileña!

Permítaseme caer en la jactancia: hace AÑOS que venía siendo la solitaria voz que advertía sobre la corrupción y la injerencia política que las constructoras y el gobierno brasileño ejercían en nuestro país. Desde Correo denuncié innumerables indicios, lo que era respondido con indiferencia (no me extraña. No solo los políticos estaban “aceitados” por el unto carioca. Muchos de mis coleguitas han dado “charlas” o “talleres” para los brasileños o han tenido avisos) y hasta con burlas (Marcos Sifuentes). Vinieron un día a ofrecerme “charlas”, me imagino que para que deje de cuestionar a una autoridad edil a quienes ellos querían mantener en el cargo. No acepté. A los dos meses me botaron del diario. ¿Da que pensar, no? Esta revelación de que Odebrecht repartió US$29 millones para corromper a funcionarios peruanos reivindica mi postura. Y aún faltan las travesuras de las otras constructoras brasileña (OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez), además de las cómplices locales.

El efecto de estas revelaciones va a ser nuclear en Latinoamérica, pues había sobornado desde presidentes derechistas (Martinelli de Panamá) hasta rojos (Funes de El Salvador). Aquí están implicados los gobiernos de Toledo, García II y Humala, lo que me imagino hace bailar de gozo a los fujimoristas.

Y, al parecer, la mayor coima (US$20 millones) estuvo vinculada a la construcción de las carreteras interoceánicas. La verdad es que espero que no traigan cola esa exención de SNIP a la Interoceánica-Sur en el 2005 (googleen Decreto Supremo 022-2005) y esa dación del Decreto de Urgencia 016-2005 (tan favorable para algunos… Googléenlo) cuando PPK era entonces titular del MEF. Estas dos polémicas normas motivaron la renuncia de Luis Carranza, entonces viceministro de Hacienda.