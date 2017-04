Aldo Mariátegui: ¡Red Star Investment SAC!

-Hubiera preferido a Fillon en la segunda vuelta francesa ante Le Pen, pues tenía, de lejos, el mejor programa económico, dada su admiración por Thatcher. No me terminaba de tragar su cucufatería y me parecía pésima esa otorongada de darle un comechado e inmoral puesto congresal a su esposa, pero Fillon era el único de los candidatos que planteaba cambios económicos sustantivos para voltear a la comatosa Francia. En Macron se ve entusiasmo juvenil y promesas de renovación, pero no advierto esa misma férrea voluntad reformista (creo que va a ser otro bluff como Sarkozy) y mucho me temo que los franceses van a seguir declinando, en esa cómoda decadencia izquierdista. Bueno, por lo menos no pasó el chavista Melenchon (aunque París hubiera estado baratísimo) y Macron debe derrotar a la fascistoide Le Pen en la segunda vuelta.

-Me he reído solo cuando me enteré de que la empresa de transportes del adinerado congresista comunista Apaza tiene un pretencioso nombre en inglés: Red Star Investment SAC (o Inversiones Estrella Roja), que manejan sus hijos Katiuska y Vladimir. ¡Un símbolo político del comunismo en inglés para la empresa de un rojo! ¡Le hubiera puesto Krasnaya Zvezda! ¡Jua, jua! Apaza tuvo antes denuncias por mentir en su hoja de vida y por un conflicto de intereses de entrar a la Comisión de Transportes estando cercano al negocio, pero si eres rojo, no te juzgan con la misma dureza ni diarios ni congresistas, ni weberos.

-Fue un desatino que el congresista De Belaunde sea tan generoso con su asesor César Ponce Cortez con ese adelanto de vacaciones: Ponce debería renunciar. Pero es peor aún que le tenga de asesor cuando ese fulano se dedica a atacar al resto por Twitter.

-Según la Autoridad Nacional del Agua, el agua tiene sexo… Este mundo está loco.