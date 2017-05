Aldo Mariátegui: ¿Qué reveló Angulo de OAS?

— Hoy a las 4 p.m. posiblemente estalle otra bomba nuclear en el Perú, pues Marcelo Odebrecht responderá a esa hora y en Brasil las preguntas que le formulará el fiscal peruano Germán Juárez. Si bien se afirma que las interrogantes se concentrarán en la entrega de varios millones a los Humala, supongo que no debe haber ninguna restricción para que nuestro fiscal le pueda preguntar sobre cualquier tema, por lo que me imagino que varios deben estar temblando aquí. Ojalá nomás que Marcelo responda y no se ampare en el silencio. Y ojalá que ese interrogatorio se haga público, que sería terrible que la Fiscalía siga con sus secretismos.

Otro hecho fiscal importante que está pasando desapercibido, y que sigue en secreto, es que ya el “doleiro” de OAS Rafael Angulo ha prestado testimonio sobre para quién eran los millones que trajo clandestinamente a Lima en varias ocasiones, muy sospechosamente en vísperas de la revocatoria. Me imagino que Villarán, sus regidores (Glave, Huillca, etc.), sus gerentes municipales y su asesor Favre deben andar nerviosos, así como todos esos artistas (y periodistas) que hayan eventualmente recibido pagos de ese dinero por apoyarla en la revocatoria.

— Les apuesto que si el eternamente perseguido almirante Giampietri hubiese tenido el lugar de Ollanta en Madre Mía, hace rato que estaría preso.

— Como lector de décadas, protesto que EC le haya dado espacio ayer para una columna a la señora Cynthia Sanborn, que participó en los tan cuestionables contratos que firmó la U. del Pacífico con Odebrecht. En cambio, el disforzado y rebuscado galimatías intelectualoide de la guapa Francesca Denegri, que juega a ser la Gloria Steinem criolla, me divirtió mucho. Ojalá salgan más de esos, que lo hacen carcajearse a uno. Qué tales “intelectuales” tenemos…