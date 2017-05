Aldo Mariátegui: El Producto Bruto y Marco Arana

- De lo trascendido sobre el reciente interrogatorio al capo di tutti capi brasileño Marcelo Odebrecht, el dúo Ollanta/Nadine tuvo una pequeña victoria al negar este que el dinero que les entregó fue a cambio de una obra pública. Sin embargo, Odebrecht confirmó que ese dinero provenía de una cuenta ilegal para hacer sobornos, por lo que ambos podrían ser acusados de lavado de activos.

- Si bien el PBI de marzo terminó, raspando, siendo positivo, el sector minería e hidrocarburos decreció. Lo de hidrocarburos estaba descontado: nuestro sector petrolero está en escombros, mientras que se ha hecho muy poco para explorar más en gas. Pero minería sí que preocupa mucho. Cierto que bajó porque a los “patriotas” de Cerro Verde se les ocurrió hacer una huelga en pleno Niño y porque la interrupción del Ferrocarril Central paralizó el transporte de la producción, pero aquí lo crucial es que ya NO hay más megaproyectos mineros por delante y eso le resta mucho al crecimiento del PBI. Sin megaproyectos mineros, casi no hubiéramos crecido en los escuálidos 2015 y 2016. Y Quellaveco, el único megaproyecto que está listo para empezar, aún está en veremos. ¡Ahora sí vamos a comenzar a sentir las travesuras pasadas del congresista Marco Arana y la izquierda directamente en nuestros bolsillos! Lo malo es que el “electarado” que les vota no se entera de esto (y de nada) y el resto tampoco comprende la magnitud del daño gigantesco que este tipo y otros les causan: más se fijan en cómo respondiste a sus pachotadas que en el fondo del asunto, que es cómo con más minería se evitaría una recesión que les quebraría económicamente. ¡Hasta la genio Francesca Denegri piensa más en tonteras como la masculinidad de Arana que en la minería y el PBI!