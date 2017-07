Aldo Mariátegui: Preguntas y más preguntas

¿Alguna vez tendremos por fin unos cuantos días sin líos políticos? Cuando parecía que entrábamos a un periodo de calma antes del 28 de julio, estalla este problema con las procuradoras. Sigamos con las preguntas, que yo estoy tan confundido como ustedes. ¿Era el momento de sacarlas o ha sido una gran torpeza? ¿No era abrirse otro flanco, encima con una ministra tan impopular entre los fujimoristas por caviarona y antiindulto? ¿Esto no refuerza la impresión de que al gobierno le dominan los lobbies y los malos empresarios? ¿Lo hizo la ministra Pérez Tello porque sabía que ya está por irse y pretendió hacer méritos para quedarse? ¿O lo hizo como favor final a PPK antes de dejar el gabinete, pues su pronta salida neutralizaría cualquier intento opositor de interpelarla? ¿Es la procuradora Ampuero una persona estable (que no lo parece, desde su célebremente majadero “tengo ovarios” hasta su alocución ayer apenas conteniendo las lágrimas)? Y si una jefa (Pérez Tello) le ordena a una subordinada (Príncipe) que despida a una subordinada inferior (Ampuero) por no tenerle confianza… ¿no debería Príncipe simplemente obedecido en lugar de armar el show? ¿Príncipe es apristona? ¿No es acaso un procurador el abogado del pliego y no un fiscal independiente? ¿Ampuero no estaba dañando a miles de empleados y proveedores con su obstinación en que Odebrecht no venda Olmos y ese gigantesco proyecto siga así con su cadena de pagos paralizada? ¿Tienen sustento las insinuaciones de las procuradoras a que el gobierno está protegiendo a Odebrecht y sus socias locales? ¿Es cierto el rumor de que las despidieron porque estaban investigando a PPK? ¿Al gobierno no le interesaba asegurar la cobranza de la reparación civil? ¿El DU 003-2017 es muy ventajoso para los pecadores?