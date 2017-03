Aldo Mariátegui: Preguntas malhumoradas

- ¿No es muy sensata la reciente propuesta de Roque Benavides, flamante titular de Confiep, sobre que el Perú desestime la realización de los Juegos Panamericanos? No solo tenemos desastres que atender, sino un déficit fiscal que achicar. Lamentablemente, este PPK no es “de lujo”. Es un FBT III…

- ¿De cuándo aquí es normal y lícito que se graben a escondidas los debates internos de más alto nivel en un regulador como Ositran, al margen de lo feo que revelen? ¿Eso es profesional? Parece que por allí también anduvo otra Yeni Vilcatoma… ¿Quién repugna más, el pecador o la infidente por resentimiento?

- ¿Por qué creen que Maiman quiere consolidar sus 2 juicios solo bajo el juez Abel Concha, aquel que tardó tres años en abrirle proceso a Toledo? ¡Jua,jua!

- Está por finalizar el juicio a Walter Ayuviri y esa banda de vándalos que asolaron Puno durante las protestas contra la mina Santa Ana/Bear Creek. ¿Apuestan doble contra sencillo a que no les pasa nada y que hasta Ayuviri termina siendo congresista por Puno?

-Los rojos suelen preguntar en qué chambea Keiko. En esa misma línea… ¿En qué chambea Verónika Mendoza desde que dejó el Congreso? ¿Volvió de secretaria de Nadine? ¿El trovador George Millions (Jorge Millones), su esposo, ya lanzó un “hit” musical? ¿Marisa Glave e Indira Huilca le donan parte de sus ingresos? ¿El “cura Jarana” le entrega diezmo?

- ¿Qué no me diría la feminista poetisa roja Rocío Silva Santisteban si yo escribiese que las mujeres son “débiles”, tal como ella sostuvo ayer en LR sobre los varones de las comunidades? ¿Eso no es sexista?

- ¿No urge mucho más que San Jorge sea reabierto de nuevo como penal que el Poder Judicial construya una sede allí, como han anunciado?