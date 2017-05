Aldo Mariátegui: Preguntas judiciales

En una página de la libreta “Solo para mujeres” de Nadine se lee: “Beaumont que llame a Távara para que frene a R” (por el juicio del ‘Andahuaylazo’). ¡Qué cosa! ¿Nadine disponiendo que un magistrado del TC (Ricardo Beaumont) llame a un vocal supremo (Francisco Távara) para interceder ante ese “R” como si fueran sus mandaderos? ¿Y “R” no será la jueza Carmen Rojassi, que excluyó a Ollanta del proceso del ‘Andahuaylazo’ por ese generoso habeas corpus aceptado por el juez Edwin Yalico? ¿Y qué pasó después con ese afortunado Yalico, que acabó de asesor ministerial y congresal del dirigente humalista José Urquizo, con posible desbalance patrimonial encima?

¿Y quiénes son los dos importantes “César” –que figuran al final de las anotaciones de Nadine sobre “San Martín” y “Ojitos” en la libreta “Torres”– por ser invitados a una reunión en su casa, junto a Urquizo? ¿Son los jueces César San Martín y César Vega Vega? ¿O uno de ellos es el ex magistrado constitucional César Landa, mencionado también en “Solo para mujeres”? ¿Y saben quién preside la Comisión Interamericana de DD.HH. que examinará la posibilidad de que nuestro glorioso PJ reabra el caso Madre Mía? ¡Eguiguren, el ex embajador y ex ministro humalista que asesoró a los Humala en juicio por el ‘Andahuaylazo’ y uno de los sospechosos de ser “Ojitos” (junto al actual magistrado constitucional Eloy Espinoza!). ¡De risa!

Hasta ahora no veo uno de esos pronunciamientos, seguidos de muchas firmas de “notables” e izquierdistas, en contra de la sentencia exculpatoria de Madre Mía. ¿Max, Diego, Mario, Alvarito, Salomón, Marcial, Ernie, Rocío, Szyszlo, Nelson, Delfín? ¿Se oye? ¿Mónica Sánchez lavará la bandera? ¿Christian Thorsen y Gustavo Bueno cruzarán puños? ¿Y Susana Villarán?