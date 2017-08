Aldo Mariátegui: “Preguntas constructivas”

-¿El Perú no debería expropiarle la hidroeléctrica de Chaglla (456 megavatios) a Odebrecht antes de que esta concrete su inminente venta a una empresa china (Three Gorges) y revenderla a ese mismo interesado por los US$1,600 millones que ya han sido acordados? ¿Así no nos cobramos de una sola vez, y por un monto justo, todo el daño hecho por estos piratas brasileños a nuestro país?

-¿Mi buen amigo el colega barbado no habría sido quien colocó sendas notas, vía terceros, sobre esa anotación de Keiko por parte de Marcelo Odebrecht en un diario brasileño y otro español, como si ya TODO estuviese totalmente probado contra ella? ¡Dios me libre de sus odios eternos! ¿Y aquí muchos medios no cayeron redonditos?

-¿No fue risible la balbuceante exigencia por “preguntas constructivas” de Diego García Sayán cuando le inquirí al aire cómo así nos aseguraba ahora que el fujimorato fue una dictadura si él había firmado –personalmente– un contrato con ese régimen –este a través del intermediario PNUD– por cerca de medio millón de soles de la época? ¿Y han visto ese video que circula por Whastapp de la serie “Conoce a tu candidato”, donde el entonces candidato Yonhy Lescano anuncia una ley contra el transfuguismo? Como congresista, Lescano en estos días ha sido el ponente en TC en contra de… ¡esa misma ley! ¿Coherentes ambos?

-¿No sería también coherente que Hernán Núñez, el único ex regidor villaranista que sobrevivió a la revocatoria, organice un “Habla Verónika” para ella, tal como lo hizo con Castañeda, para que esta se pronuncie sobre Nadine y Venezuela? Hasta Siomi Lerner le ha exigido a Verónika pronunciarse.

¿Y Marco Arana y muchos izquierdistas pedirían no intervenir en los asuntos de otro país si fuese contra el Chile pinochetista en lugar de la Venezuela chavista?