Aldo Mariátegui: ¡Pinten una vaca en el balón!

Es absolutamente cierto que el consumidor en el Perú no es el protagonista del mercado, sino su utilero: si bien es de refinado humor negro poner a una vaca en la etiqueta de un concentrado semilácteo con soya, ya es crueldad que el productor Pluspetrol haya disminuido en casi 25% el precio del GLP (de S/17 en diciembre a S/13 cada 10 kilos ahora, según Gestión, 5/6/17, página 22) y el balón de gas no solo no haya bajado un centavo, sino que hasta ha subido ligeramente (ignoro si esta rebaja también se ha trasladado a los grifos).

Allí hay una cornada gigantesca de un Minotauro voraz, un depredador mucho peor aún que la tierna y mendaz vaquita de soya. El Perú es el único lugar del mundo donde desciende el precio mayorista de una materia prima en casi la cuarta parte y eso ni se refleja en el precio final. Nos esquilman con un producto básico para el bolsillo de todos, mientras Osignermin e Indecopi silban mirando al techo, junto al ministro Tamayo.

- Hace ya ocho años que diez policías fueron salvajemente asesinados en la Estación VI de Petroperú durante el ‘Baguazo’ y nunca se halló culpables. Estos se entregaron mansamente para evitar muertos y terminaron masacrados. Los cabecillas de la toma sin ninguna responsabilidad acreditada. Como tampoco los valientes militares del muy cercano cuartel Mesones, encabezados por el bolognesiano Gral. Raúl Silva Albán, que jamás se acercaron a socorrer a los sitiados policías. ¡Qué “país”!

- Nunca hubo en la historia del Perú un gobernante más prochileno que Fujimori desde el general Miguel Iglesias. Pero que nunca. Y Chile no solo le entregó con los cargos al máximo, sino que acaba de ampliarle los delitos de extradición. ¡Larga vida con pisco al “amigo chileno” y a los sonsos que creyeron (y creen) en él!