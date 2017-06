Aldo Mariátegui: ¿“Pax Nipponica” a la vista?

- Me imagino que PPK no habrá tocado el tema del indulto a Fujimori sin tener esta vez ya dicho perdón preparado. ¡Sino sería el colmo de provocador y torpe! PPK debe haber buscado un interlocutor con Alberto a falta de Keiko y habrá condicionado su salida a que este le imponga una “Pax Nipponica” en las filas naranjas. También supongo que antes volarán los ministros que se oponen a este perdón (Marisol PT y posiblemente Salvador).

- Al parecer, el ingreso de Zavala al MEF sería temporal. Espero que a Zavala no le reemplace otro de estos analistas/comentaristas internacionales de power-point, que más conocen de NYC que al Perú y que viven en Lalaland, con creencias absurdas como que los informales se van a formalizar si les bajas tributos y creas regímenes especiales, que basta decir “destrabar”, que hay que rebajar el IGV en plena caída de recaudación, que hay que ahogar el gasto público para que los palabreros de las calificadoras de afuera te pongan tu estrellita, que apoyan disparates como los Panamericanos y Talara, que están pensando más en bonos. Uno que no se preste a las obsesiones presidenciales y así tontamente se meta en un lío tremendo por ir a presionar por proyectos que ya eran políticamente inviables. Uno que ignore a las “superpoderosas”. Un ministro que también sea de Economía y no solo de Finanzas. Un reformista. Un Boloña, Camet o Carranza, que tenían tal peso propio que con una frase aquietaban al mercado, callaban a los políticos y elevaban expectativas. No veo al rumoreado Oganes en ese rol: sería un Thorne II (y posiblemente peor).

El correcto y simpático Thorne resultó un ministro de Economía fallido, que prometía muchísimo más de lo que dio, como Ulloa y Rodríguez Pastor en el segundo belaundismo o Baca, Valdivieso y Segura.