Aldo Mariátegui: OAS se fue con US$1,430 millones

Uno ve este país y no puede dejar de pensar que es el Cartoon Network de Dios, que lo pone para reírse cada vez que está aburrido: la corrupta OAS vendió en agosto la Línea Amarilla a la francesa Vinci por US$1,430 millones. ¿Y la Fiscalía? Bien, gracias…

-Este fondo de inversión canadiense Brookfield que ha comprado o pretende comprar Rutas de Lima, Olmos y Gasoducto del Sur de Odebrecht en Perú ha estado en la mira de la controladora bursátil yanqui SEC (http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/11/13/sec-declines-to-take-action-after-brookfield-probe/) por Brasil. Incluso, es considerado un fondo “opaco” (http://www.valuewalk.com/2015/11/brookfield-asset-management-sec/). Su origen es brasileño, cuando otrora se llamaba “Brascan”.

-Fui pionero en escribir muchos años atrás a favor del matrigay, cuando era impensable mencionarlo y muchos de mis coleguitas que ahora se llenan la boca en aquel entonces me criticaron duro. Sigo a favor (hasta con adopción), pero no estoy de acuerdo con que este derecho civil entre por la puerta falsa de una inscripción forzada de un matrimonio mexicano en Reniec por órdenes de una jueza constitucional. Eso me suena a leguleyada. Aparte, he leído la sentencia y la verdad que está tan llena de sapiente doctrina que no sé por qué me ha recordado a la sentencia de San Martín contra Fujimori. Por otro lado, me llama la atención tanto entusiasmo ayer de EC por el fallo, dedicándole tremendo espacio y foto en portada. Como que Odebrecht y otras cosas son mucho más importantes… Hace rato deberían tener un equipo de investigación en Brasil.

-Villarán, Huilca y Glave son de campeonato: le dejan desde su “gestión” edil ese tremendo muerto del peaje de Puente Piedra a Castañeda y ahora le echan la culpa. ¡Desde Conchán!