Aldo Mariátegui: "Nuestra izquierda y Venezuela"

-El hijo (adulto) de una ministra tentó (infructuosamente) años atrás una beca estatal (abierta a todos) con base en sus méritos (que los tiene) y ahora se arma una efímera polvareda vergonzosa, que confirma a los escépticos que es mejor alejarse de la carrera pública para ahorrarse maltratos gratuitos. Tampoco quiero crucificar al medio, que todos en esta ocupación alguna vez hemos metido la pata. A pedir disculpas y a rectificarse en la misma proporción, como corresponde.

-Con la única y gallarda excepción del congresista Richard Arce, el resto de parlamentarios izquierdistas, tanto mendocistas como aranistas, guardan silencio cómplice o emiten declaraciones extremadamente ambiguas sobre la dictadura venezolana, en una actitud muy similar a la que años atrás (y hasta ahora) esta misma izquierda peruana tenía (y tiene) ante la dictadura de los hermanitos Castro en Cuba. ¿Glave, Mendoza, “balón de gas” Dammert, Huilca, Arana, Foronda, etc… se atreverán alguna vez a condenar rotundamente al infame régimen de Maduro? ¿Mónica Sánchez lavará la bandera venezolana? ¿Desfilarán los actores villaranistas peruanos a favor de Venezuela? ¿Y el Papa, seguirá calladito? Tiene mucha razón “el Puma” en reclamarle por su silencio a Bergoglio, mutismo que no me sorprende por provenir de un peronistoide como él (los jesuitas suelen ser rojimios).

-Me parece magnífico que se quiera reformar el CNM. He sido una víctima de ese ente. He visto cómo a un juez poderoso se le lavó allí de siete causas. He criticado a Pablo Talavera y a Gonzalo García Núñez por volverle un fortín rojicaviar. Y estoy de acuerdo con que es una estupidez que gremios profesionales ajenos al Derecho anden metidos allí. Pero cuidado con meter aún más a la política allí. Cuidado.