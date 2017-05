Aldo Mariátegui: ¡No sean tan conchudos!

El columnista caviar Arturo Maldonado escribió aquí hace poco: “Desde muchos espacios se reclama a los que optaron por Humala en 2011. Es fácil ahora ser augur del pasado con información del presente. No se debe culpar a los votantes, ni siquiera a los garantes, pues trataron de escoger la mejor opción entre las disponibles, sin toda la información que ahora se maneja. Su voto no significó un aval de estos hechos”, argumento similar al que también han esgrimido mi vecino, Ernie y otros progres para justificarse. ¡No, señores, no sean caraduras! Se manejaba HARTA información sobre Humala ya en 2006 como para repudiarlo a forro: las llamadas de Montesinos desde “El Karisma” a Locumba, “Madre Mía”, los financiamientos venezolanos y brasileños en las campañas, la complicidad desde Seúl con el golpismo de Antauro en el “Andahuaylazo”… No, ustedes sabían MUY bien por quién votaban (y con mucho entusiasmo izquierdista, como Javier Diez Canseco, que superó todo lo que antes había criticado en Humala para integrar su lista congresal sin “paltas”). ¿O Maldonado no se enteraba de las noticias?

Sean tan cínicamente sinceros (hasta caraduras) como Francisco Soberón, el comunista de la ONG de derechos humanos Aprodeh, que acaba de declarar a P21 que votó por Humala sabiendo que era culpable en Madre Mía (http://peru21.pe/politica/soberon-sobre-caso-madre-mia-no-no-me-arrepiento-nada-y-me-resbalan-criticas-2279805). Digan la verdad de frente: odiamos a los fujimoristas y hasta votaríamos por Satanás –mejor aún si está aliado con los rojos– con tal de que no salgan los naranjas. O mejor aún, quédense calladitos, como el gringo Levitsky, que me carcajeo que ahora se aguante asustado a Trump, después que aquí irresponsablemente nos apadrinó a Humala.