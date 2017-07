Aldo Mariátegui: ¿Nadine viajará a Sainte Monique hoy?

- ¿Un milagro de San Martín de Porres evitará que hoy el juez Carhuancho dictamine la prisión preventiva de Nadine y Ollanta? ¡Ese santo es muy poderoso en Poder Judicial! Ya vimos cómo rezarle a ese San Martín de Porres le significó a Toledo que su juicio por Ecoteva tarde tres años en abrirse, nunca tenga restricciones en sus movimientos y finalmente se largue tranquilo a EE.UU.

Sinceramente, no creo que hoy se ordene prisión para este dúo: esto no sería el Perú, sino un país normal. De todas formas, no estaría de más redoblar la vigilancia en diversas embajadas, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Corea del Sur y Francia. Ojo que una prisión preventiva mientras el juicio esté abierto por lo general puede tenerte encerrado hasta tres años (aunque Félix Moreno la hizo linda y salió al toque), así seas inocente.

Es que Nadine me debió hacer caso cuando tiempo atrás le recomendé desde esta columna que le meta plata a la prisión femenina de Santa Mónica: celdas con baños propios, agua caliente, camas king-size, cable, computadora, Netflix, Internet… ¡Siempre hay que ser precavido! Como la historia de Quevedo sobre ese soldado español, que decía “señor diablo” mientras agonizaba. Cuando un familiar le preguntó al moribundo por qué llamaba “señor” al diablo, este le respondió: “¿Qué pierde el hombre en ser bien criado? ¿Qué sé yo a quién habré de menester (necesitar) ni en qué manos he de dar?”.

- Estos rojos nunca dan puntada sin hilo: los mendocistas se han abierto del Frente Amplio porque deben de estar seguros que el TC se va a tirar abajo la “Ley Antitránsfugas” y así poder montar su bancada propia. Los magistrados Eloy Espinosa, Manuel Miranda, Carlos Ramos y Marianella Ledesma fueron nombrados durante el humalismo y son rojicaviares.