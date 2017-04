Aldo Mariátegui: Nacionalismo de pacotilla

- ¡Qué tal Partido Nacionalista ese que su líder recibía dinero de otros países! ¡Parece burla que Humala se haya llenado tanto la boca con la palabra “nacionalismo” mientras Venezuela y Brasil le financiaban! ¿Qué dirá ahora la entonces asistenta nadinista Verónika Mendoza? Y ojo que ese dinero salió de la cuenta sucia (“Departamento de Operaciones Estructuradas”) de Odebrecht, así que Ollanta Humala perfectamente podría ser acusado de lavado y ser detenido, pues tanto Barata como Marcelo coinciden en sus respectivas confesiones. A Chumpitaz lo encanaron por mucho menos. Pero aquí no pasa nada.

- Nunca voy a dejar de felicitar a todos esos genios que votaron por Humala en el 2011 y el 2016, sobre todo donde barrió… Para mí es la mejor prueba de coeficiente intelectual preguntarle a alguien si sufragó por Humala y oír su respuesta.

- Petroperú está por emitir US$3 mil millones en bonos para endeudarse y pagar ese disparate de la Refinería de Talara. Juran que esos bonos no van a ser garantizados por el Estado peruano, pero obviamente se van a ir pagando cada vez que los tontos peruanos llenemos nuestros tanques, con unos combustibles que van a costar más de lo que deberían para que con ese margen extra se le vaya cancelando a los futuros tenedores de estos títulos. Otra gracia de Humala que ya va costando US$5,400 millones.

- Es una desmesura condenar a 5 años de prisión a ese fugaz gobernador suplente de Áncash por mentir en su hoja de vida y asegurar allí que estudió para chef, algo baladí. No conozco a este señor e ignoro si es un santo o no, pero me parece una condena atrozmente exagerada del juez David Ramos Muñante, como esos mismos cincos excesivos años que el PJ le impuso al congresista “Comepollo”. Aquí o no te pasa nada (Toledo/Karp, Ollanta/Nadine) o te despellejan.