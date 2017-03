Aldo Mariátegui: Monroy complica a PPK

Muy grave la reciente revelación del abogado Juan Monroy respecto a que él entregó días DESPUÉS de la firma de la concesión de la Interoceánica Sur a Proinversión el informe que refutaba la opinión en contra de la Contraloría, objeción que se sustentaba en que Odebrecht y GyM no podían concursar por tener abiertos juicios con el Estado. O sea, esos tramos se adjudicaron sin tener el informe Monroy adjunto, pero mintiéndonos con que sí lo estaba. Esto le salpica feo a PPK, entonces premier y jefe de Proinversión. ¿Delito de colusión?

Y un abogado me comenta: “OK, hubo trampa y estos pre-dataron mañosamente la fecha del informe de Monroy porque no lo tenían disponible al momento de la buena pro. Pero lo lógico es especular con que se arriesgaron a eso porque sabrían de antemano que Monroy iba a redactar un informe favorable a ellos. Eso sería grave, porque significaría que Monroy les hizo un informe a la medida o que les adelantó cuál sería su análisis final, sin AÚN haber leído los expedientes e ido a los juzgados para empaparse del tema, como el mismo Monroy reveló que hizo DESPUÉS de la adjudicación del 4 de agosto. Además, el argumento ‘jurídico’ de Monroy es de risa. Si una firma de Odebrecht o GyM pertenece al mismo grupo económico de Odebrecht o GyM, entonces SÍ son finalmente la misma empresa. Ampararse en que esas empresas tenían razones sociales ligeramente distintas a las otras también de Odebrecht y GyM para permitirles concursar huele a leguleyada, así como también me parece un tecnicismo barato de Monroy afirmar en el escrito que Odebrecht no tenía juicio en marcha porque solo había sido notificada con la resolución que concedió su apelación sobre si la demanda es precedente o no. ¡Qué fácil Monroy se ganó esos US$12 mil de honorarios”.