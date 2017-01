Aldo Mariátegui: ¡Mónica Sánchez, lave la bandera!

Mis compatriotas se desgañitan por esta gigantesca corrupción y exclaman: “¡Qué horror! ¡Estoy tan indignado con estos políticos!”. ¡Jua, jua! Si algo creo es que precisamente al peruano promedio le importa un bledo la corrupción al votar y que es un llorón cínico, nada más. ¿Alan no fue presidente por segunda vez después de todos los tremendos escándalos de su primer gobierno? ¿El fujimorismo no sobrevivió a algo sideral como Montesinos? ¿Comunicore impidió una reelección tan holgada? ¿El vecino de Magdalena no reeligió a Allison a pesar de que le encontraron con tanto cash sospechoso en el aeropuerto de Miami? ¿Áncash no reeligió a Álvarez como gobernador regional cuando hacía rato se sabía que era un gángster? ¿En Tumbes no pusieron en ese mismo puesto a Viñas, que hasta senderista había sido aparte de nada santo? ¿Los cajamarquinos no han revalidado a Goyo Santos en el poder y –junto a los puneños– no votaron por él para presidente de la República estando ya PRESO, en un caso donde está clarito que es culpable? ¿En el Callao no reeligen a varios muy cuestionados? ¿Los rojos no rajan de todos y se hacen los moralistas, pero las revocadas ex regidoras Huilca y Glave, LR, Lauer, Lévano y las ONG no esconden la lengua cuando les recuerdas los contratos de Villarán con OAS y Odebrecht, la contratación de Favre, la arena de La Herradura, el carrazo McLaren de la Caja Municipal o que Verónika Mendoza fue asistenta de Nadine y escribió en la libreta donde están todas las movidas de plata, y que esa misma Mendoza integró la ONG Prodin, que canalizaba la plata de afuera? ¿Toledo no sigue libre?

“El peruano se indigna con la corrupción”. ¡No jodan! ¡Qué la actriz cómica Mónica Sánchez lave la bandera en el peaje y en La Herradura mientras me río! ¡Jua, jua, jua!