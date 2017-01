Aldo Mariátegui: Mohme para Wharton

Distingamos lo urgente de lo importante. Es urgente investigar las confesadas coimas de las empresas brasileñas bajo Toledo, García, Humala y Villarán. Es importante del fujimorismo para atrás, pero no urgente dado que, de descubrirse algo, ya todo eso prescribió hace rato y nadie podrá ser procesado (además, “descubrir” a estas alturas corrupción en el fujimorato o el “Aprocalipsis” como que no es ninguna primicia…). La República y los rojicaviares que alientan esta cantaleta no son tontos y saben muy bien que eso ya está prescrito, sino que les irrita que esta vez sus héroes toledistas, humalistas y rojos son los embarrados y no sus odiados naranjas.

Pero si vamos a investigar el pasado, entonces sería muy interesante que se forme una comisión congresal que indague cómo Mohme adquirió el 33% del Canal 4 sin poner un mango. Según reveló Hildebrandt (07/06/13), el generoso Banco Wiese Sudameris (entonces liderado por Eugenio Bertini, aquel que salió en un video con Montesinos) le remató a Mohme US$20 millones de deuda del Canal 4 a solo US$7.5 millones en 2003.

Mohme solo tuvo que pagar US$50 mil inmediatamente y US$700 mil en dos meses (y con facilidades), mientras que tuvo unos larguísimos ocho años más (hasta 2011) para cancelar el resto (US$6 millones y pico), lo que hizo tranquilamente con las pingües ganancias que le dio… ¡el mismo canal!

¡Qué buena gente un banco que te remata una deuda a un tercio de su valor, te entrega un gran negocio para que se lo pagues con las ganancias del mismo y que con nomás US$50 mil ya seas titular de un tercio de un canal! ¡Mohme debería enseñar este caso en las escuelas de negocios del London Business School, Kellogg, Wharton o Harvard! ¡Es un genio de los negocios! ¡Qué Warren Buffet!