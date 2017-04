Aldo Mariátegui: Mis miles de IR para Godoy...

Tras 9 años de necedad falsamente ambientalista, por fin primó la cordura y este gobierno va a establecer límites cuerdos a la refinería de La Oroya, poniendo el Estándar de Calidad de Aire (ECA) a niveles de otros países y haciéndola “vendible”. Los responsables de estos 9 años de cuitas para los trabajadores de Doe Run fueron García y su finado ministro Brack, que con el DS 003-2008 Minam impusieron un ECA orate.

- PPK ha subido en las encuestas al mismo tiempo que enfrenta una oposición desorientada (fujimorismo) o inexistente por incapaces (la izquierda). Torpe sería de no consolidar este momento y se quede solo en un hipo.

- Con mucho cinismo, Lula niega ser un corrupto que recibió coimas de Odebrecht. Y toda nuestra izquierda vendepatria que recibió la brasileña plata lulista sigue calladita.

- Una locura la pretensión del congresista izquierdista Cevallos de querer pasar 9 mil empleados de Essalud del régimen CAS al DL 728 cuando, en todo caso, les corresponde ir a la Ley Servir, que les exige mucho más mérito y dedicación. Claro, como a él no le cuesta nada…

- Pago un montón de plata por Impuesto a la Renta (IR) mientras pienso que de allí salen los S/13 mil mensuales de sueldo del bloguero antiaprista, antifujimorista y rojimio José Alejandro Godoy, por generosidad de su jefe David Rivera y del protector de caviares Fernando Zavala…

- ¿Por qué el columnista rojo Carlos Monge hizo tantos malabares ayer en Día Uno para evitar condenar directamente al abyecto régimen venezolano? ¿Tan colonizado mental?

- No sé ustedes, pero he decidido no volver a volar en United en mi vida después de ver cómo sacaron a rastras a ese pasajero del avión. A ninguna empresa se le puede tolerar esa prepotencia fascista.