Aldo Mariátegui: Lo mínimo: una preliminar

Según me explican fuentes judiciales, dos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura deberían inhibirse a la hora de votar si se abre o no una investigación preliminar al juez San Martín por el caso Madre Mía, cosa que debería ocurrir –¡es lo mínimo!– dadas las anotaciones en las libretas de Nadine y las últimas revelaciones sobre Ollanta.

Uno de ellos es el consejero Segundo Morales Parraguez, pues él ha llegado allí con el voto a favor de su colega San Martín, además de que un ex magistrado supremo NUNCA debería pronunciarse sobre otro colega (“entre gitanos no se leen las cartas y entre bueyes no se cornean”). Incluso, la presencia de Morales en el CNM está siendo muy cuestionada desde que Panorama denunció que se había contratado a su futuro yerno con un sueldazo en el mismo CNM. Y tanto el novio como la novia también habían trabajado antes en el PJ cuando Morales era allí magistrado. Por otro lado, la representante de la fiscalía Maritza Aragón sería muy cercana a Pablo Talavera, conocido fiscal caviar que a su vez es íntimo de San Martín. Por eso, Aragón tampoco debería participar. Hay otros dos votos dentro del CNM que mis fuentes también observan con cierta preocupación por el cariz político de los mismos, pues el antropólogo Herbert Marcelo sería ideológicamente muy cercano a los caviares, mientras que el ex rector de la U. de Trujillo Orlando Velásquez lo sería de César Acuña.

Sería el colmo que ni siquiera se iniciase una elemental investigación preliminar a San Martín, lo que demostraría, una vez más, lo intocable que es, a pesar de las libretas, los e-mails españoles, el caso de haber sentenciado a favor del BCP siendo aún apoderado, la grabada reunión con Cateriano, Jiménez Mayor y la jueza Rojassi para influenciarla, etc., etc., etc.