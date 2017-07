Aldo Mariátegui: Haz otra cosa si no te gusta...

- ¿Está muy caro el limón? Pues que se facilite la importación. Y como todos podemos vivir perfectamente sin estos cítricos, pues que nadie compre limones hasta que baje de precio. Así funciona la economía.

- Nadie obliga a esos médicos y “maestros” huelguistas a trabajar en el sector público. Tampoco creo que no hubieran sabido que laborar en esas carreras para el Estado jamás implicará sueldos atractivos, porque son miles y no hay presupuesto que alcance (lo mismo sucede en casi todos los países del mundo), al menos que el resto acepte que les suban muy fuerte el IGV o la gasolina, o dejen de ser informales evasores. Si no les gusta lo que ganan ni aguantan las condiciones de trabajo o no quieren que les tomen exámenes para ascender según sus capacidades, pues que monten su consultorio privado o se vayan a enseñar a colegios privados (que ojalá les paguen esos 4 mil soles al mes que piden en Cusco. No creo haya muchos). Ojalá que se tengan los mismos pantalones de 1991, cuando Boloña aguantó tres meses y medio de huelga magisterial sin pagarles un sol si no la levantaban. Al final, el Sutep tuvo que regresar calladito a clases y no hubo más huelgas en 10 años.

-Me imagino que Alan García, Alva Castro y Saberbein deben haber experimentado mucha nostalgia al leer ese reciente artículo de Jurgen Schuldt en EC, donde propugnaba meterle un “pichicatazo” hetedorodoxo a la economía peruana, similar a la salvajada que se hizo en 1985 y que acabó llevándonos a la hiperinflación y la megarrecesión. ¿Ese señor de verdad enseñó Economía en la U. del Pacífico? Ese claustro se me había caído bastante por esos contratos con Odebrecht (sin consecuencias para nadie). ¡Con este Schuldt proponiendo barbaridades ya es el desplome total!