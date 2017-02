Aldo Mariátegui: ¡Habla pues, Mario!

- ¿Se pronunciará Mario Vargas Llosa sobre la inmunda corrupción de Toledo? ¿Escribirá una columna en El País acerca de las acusaciones a sus políticamente patrocinados Nadine y Ollanta?

- ¿El coleguita Ángel “El Ruso” Páez se atrevería a investigar cómo durante el toledismo su patrón Mohme compró un tercio del Canal 4 sin poner un dólar? Consulte con Toledo, cuando llegue, y con el banquero Bertini. – ¿Verónika Mendoza mostrará esa misma escasa dignidad que ayer le exigió por Twitter a Toledo admitiendo –de una vez y sin palabreos– que su letra aparece en las libretas de Nadine?

- ¿La próxima marcha de ese mascarón de “federaciones fantasmas” llamado CGTP para exigir investigar la corrupción también va a abarcar a la alcaldesa Villarán y sus regidoras, ahora congresistas, Glave y Huilca, por los tratos que tuvo la municipalidad que ellas administraron con OAS y Odebrecht? ¿Y también por las anotaciones en la libreta de Nadine y la vinculación con la ONG Prodin de Verónika Mendoza?

- Escuchar a ese directivo de Graña y Montero jurar en el Congreso que ignoraban las coimas de Odebrecht me recuerda a esas mujeres de narcos que viven en sus mansiones como reinas, pero no saben de dónde sale la plata, ni quieren tampoco enterarse. ¡Sin Odebrecht no hay paraíso!

- Bastante fresco es el ex ministro Segura de ponerse a sermonear sobre el aeropuerto de Chinchero, dado que SU gobierno humalista cambió las bases anteriores para introducir la APP cofinanciada entre el Estado y el postor y posibilitar la participación de constructores asociados. Antes era una concesión onerosa SOLO para el postor y además se le exigía ser “autosostenible” (financiarse SOLO con los ingresos del propio aeropuerto). ¿Por qué variaron estas exigencias?