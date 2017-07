Aldo Mariátegui: La fronda naranja

-¡Vaya pulso que se verá en los naranjas con Kenji sometido a Disciplina! En cualquier partido hubieran hace rato hecho lo mismo con un militante tan díscolo, pero este es un príncipe Fujimori, aparentemente alentado por su padre. Las despechadas y erráticas Vilcatoma y Donayre se fueron antes de que las procesen… ¿Kenji asistirá? ¿Y acatará la inevitable reprimenda que le darán?

-No es que haya esperado gran cosa de PPK, pero nunca me imaginé que fuera tan incompetente y que su primer año de gobierno sería así de tan mediocre (siendo generosos), tan irrelevante en su liderazgo presidencial que prácticamente no le percibes mucha diferencia con Humala. ¿O no parece que no hubiera habido un cambio de gobierno, que Humala, Cateriano y Segura aún siguiesen allí, si hasta se insistió con disparates como Talara, los Panamericanos y Chinchero? PPK es tan torpe que no solo se dejó ganar la iniciativa política por Keiko al plantearle ella primero una cita, sino que su respuesta fue un desatino: Bedoya era un “paraguas” de sagacidad, un notario que con su muñeca y picardía podría encaminar la reunión, un interesante ingrediente patriarcal para ponerle más “gravitas” a la puesta en escena. ¿Para qué apartarle y para qué meter al inexistente Acuerdo Nacional? Es como que Putin cite a Trump a una cumbre urgente, con Kissinger de mediador. Y como respuesta, Trump aleje al sabio Kissinger y encima le diga a Putin que todo lo que se acuerde entre ambos será llevado a la inútil ONU. ¿Eso del AN fue para satisfacer a la caviarada que vive de ese cuento y para hacerle un desplante a Keiko, ningunearla, diluirla como si fuese cualquier cosa y no la jefa de la oposición, con 70 cañones, dar la impresión de que es una conversación más? ¿Se puede ser más torpe (o hasta necio)?