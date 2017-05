Aldo Mariátegui: Frente estrecho

- “Arana es el problema en el FA”, según la mendocista Glave. Y el congresista aranista Castro tilda de “tránsfugas” e “inconsecuentes” a los mendocistas, además de acusarles de usurpar, amenazar y chantajear. Gregorio Santos sonríe desde la tribuna, al lado de Yehude.

- El humalismo y la izquierda andan calladitos con esta reciente detención de su líder cusqueño Jorge Acurio, que años atrás (2013) ya había sido vacado de la gobernación regional por corrupción. Es que la izquierda solo arma bulla por los demás, pero calla cuando varios de sus líderes comienzan a tener serios problemas judiciales, como Santos (Cajamarca) y Cerrón (Junín), o parece que van a tenerlos (Villarán) o están metidos en cosas sospechosas (Verónika Mendoza escribe en las agendas de Nadine sobre una cuenta bancaria y tiene el cuajo de criticar este miércoles el ingreso de “dinero negro” en los partidos). ¡Allí sí se les acaba la chilla con moralina! ¿Y este nuevo colaborador eficaz 06-2017 no será Martín Belaunde Lossio?

- ¿Cómo puede ser que los humalistas hayan dejado a Cofide el 64% de su cartera (US$1,800 millones) en riesgo de primer piso si su mandato es solo ser un financiador de desarrollo indirecto (“segundo piso”)? ¿Qué hacía Cofide prestándole directamente a la minera IRL (US$240 millones) y a Odebrecht (US$247 millones)? ¡Increíblemente, Cofide va a cerrar el 2017 en rojo! Otra de las típicas farras humalistas que vamos a ir pagando TODOS.

- No creo que Trump llegue al 2018 como presidente: mete demasiado la pata, es tremendamente improvisado, tiene a la prensa en contra y ha trapicheado con los rusos. Que Pence vaya calentando.

PD: Vecino, no es novedad que tú aborreces a los fujimoristas; no sé para qué me metes en tus “paltas” existenciales. Toma tu Fanta de naranja y relax.