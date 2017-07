Aldo Mariátegui: El fondo es que son dos traidores

Sonrío ante algunas reacciones respecto al encarcelamiento del dúo Heredia-Humala, tan típicas del doble rasero hipócrita y del sentimentalismo criollo. ¿Se está siendo muy duros con la pareja Heredia-Humala cuando estos han cometido el peor de los delitos contra su país: la TRAICIÓN? ¿No sucedió que para llegar al poder estos dos ambiciosos aventureros aceptaron fondos de dos países extranjeros –la Venezuela chavista y el Brasil lulista– que querían imponernos SUS intereses geopolíticos y económicos (y de sus empresas)? ¿No es ese el FONDO del asunto, algo infinitamente peor que lavado de activos? ¿Cómo se habría reaccionado si se hubiera descubierto que Chile fue su financista electoral? ¿Lauer, Tanaka, Tola, Gorriti, RMP, Villarán, Mohme, Alvarito y otros protestarían así si Alan, Keiko o Castañeda estarían en circunstancias idénticas a los H-H? ¿No estarían alabando “la imparcialidad y sabiduría” del juez? ¿Es coherente acusar de “permisivo” a un juez por dictaminar a destiempo la prisión preventiva a Toledo y calificar de “excesivo” a otro por ordenarla precautoriamente contra los H-H? ¿No es mejor prevenir una fuga a lamentarla? ¿No aprendimos de Toledo? ¿No es estúpido criticar esta prisión preventiva a los H-H porque no se le ha aplicado la misma medida a Keiko y Alan, como si estos tuvieran la misma acumulación de indicios múltiples, cantidad de testigos, pruebas escritas y certezas? ¿Cómo es que Villarán y otros rojicaviares se llenan la boca con los DD.HH., pero protestan por la prisión preventiva de quien casi seguramente es el ‘Capitán Carlos’? ¿De cuándo acá tener hijos menores te libra de la prisión preventiva? ¿El 79% (Ipsos) que está a favor de la prisión preventiva no va a sentir que no existe justicia en el Perú si los sueltan?