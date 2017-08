Aldo Mariátegui: Entre PetroSchaefer y 810 soles

-PPK se quiso desmarcar este martes con Milagros Leiva de la autorización de exonerar de SNIP a la Interoceánica Sur con el argumento de que “no la firmó”. ¡Qué vivo! Oiga, la firmó el ministro de Educación Sota Nadal solo porque PPK se fue –muy oportunamente– de viaje. Además, PPK era, como titular del MEF, el responsable último de esa exoneración, no el incauto de Sota. Y habría que recordarle que por esos días firmó el D.U. 016-2005-MEF, que modificó el artículo 55 de la Ley 28563 para que la Interoceánica Sur no sea afectada por los topes de endeudamiento público.

- La calificadora Fitch advirtió ayer que Petroperú ha incrementado aún más su deuda neta y disminuido mucho su capacidad de pago con la carísima locura de Talara. Pero la congresista fujimorista Karla Schaefer pretende que esta empresa amplíe sus actividades porque el Congreso y Loreto lo quieren… Así de irresponsables son.

- Ojo a esa advertencia hecha ayer por Correo sobre cambios de jueces en las salas penales que verán la apelación de Nadine y Ollanta. Y la Fiscalía le ha pedido a la OCMA que investigue al juez Abel Concha por su pertinaz lentitud en conducir el caso Ecoteva de Toledo: solo para abrir proceso tardó… ¡tres años!

- No dejo de admirar la terca genialidad del alcalde sanisidrino, aquel de la infantil obsesión con la bicicletita. La última es que te cobrará 810 soles y te remolcará el auto si permaneces más de dos horas aparcado. No exagero: 810 soles o aprox. US$250. ¿Cree que estamos en Suiza? Espero que el PPC NO vuelva a gobernar nunca más San Isidro: sus últimas gestiones (Cantella, Velarde) han sido desastrosas. Que en 2018 gane cualquiera, cualquiera menos otro velardista u otro pepecista, que peor no lo van a hacer. Nunca pensé que extrañaría a Salmón…