Aldo Mariátegui: Entre pachocha, conchán y Luis XVI

¡Qué diferencia entre los fiscales chilenos y los peruanos! Allá esta semana se acaban de enterar que un delator ha asegurado que OAS ha financiado la campaña de Bachelet y ya le han solicitado inmediatamente a sus pares brasileños el poder asistir a las audiencias en donde estos pájaros están cantando. Aquí lo que observamos es una pachocha descomunal. ¡Y Favre se carcajea!

Encima Toledo nos saca la lengua con esas fotos posando con Karp felices en París. ¡Qué poco tino y vergüenza! Bueno, si este par de socios políticos –el otro es Humala/Nadine– tuvo el cuajo de comprarse una mansión y unas oficinas carísimas de la nada, no veo por qué no van a dejar de burlarse de un patético país que les eligió sabiendo ya perfectamente lo que eran, que les puso por un momento en el primer lugar de las encuestas en una elección posterior y que ahora no les detiene. Definitivamente, el peruano no solo no sabe votar ni jugar fútbol, sino tampoco procesar corruptos (especialmente si estos son amigos de la caviarada).

Si este gobierno sigue así, PPK va a terminar siendo nuestro Luis XVI o Nicolás II antes de la revolución. Me cuenta un analista que hizo varios focus group en Lima y el interior y salió que la bronca con toda la clase política –fujimoristas y mendocistas incluidos– es colosal. Lo peor de todo es que ya, con fuerza, aparecían nombres de personajes ultra-radicales como opciones (sobre todo en el sur), a cuyo lado Verónika Mendoza o Marco Arana son unos republicanos yanquis.

Esto va a acabar mal si a PPK se le sigue percibiendo frívolo, confuso, senil, ausente y despreocupado, además de muy sospechosamente blando con la corrupción traída por los brasileños. La gente anda muy decepcionada del “presidente de lujo”, que ya más parece un adorno. Cuidado…