Aldo Mariátegui: Elsa y Humberto, no sean pacíficos

Me comentan unos amigos tecnócratas: “Aldo, estamos indignados por la manera en que los académicos de izquierda como Dargent, Tanaka y Manrique tratan de culparnos a los ‘tecnócratas neoliberales’ de la corrupción brasileña, sin cuestionar para nada que también los ‘académicos progres’ de varias universidades realizaron trabajos con (PUCP) y para (Universidad del Pacífico) Odebrecht.

No solo la Pacífico hizo para Odebrecht ese estudio de la Interoceánica Sur del cual ya has escrito. Hay varios más de Interoceánicas. Por favor, pregúntale a la actual rectora Elsa del Castillo si en agosto de 2009 la entonces directora del centro de investigación Cynthia Sanborn no firmó un contrato con Raymundo Serra de Odebrecht por US$169 mil para ‘mostrar el potencial económico’ (sic) de la Interoceánica Centro, lo que hace pensar que este no era un estudio de sesgo neutral, sino uno que buscaba justificar esta obra ante la sociedad y los políticos. También pregúntale a la rectora si en diciembre de 2006 Odebrecht no firmó otro contrato con la Pacífico para que, a cambio de US$54 mil, les hiciesen un estudio para ‘estimar los beneficios económicos’ (sic) de la Interoceánica Norte. La Pacífico firmó como otros cinco contratos de este tipo, que ya te los iremos contando.

Ambos cuestionables documentos (y también ese de IRSA Sur) los elaboraron los profesores de la Pacífico José Luis Bonifaz y Roberto Urrunaga, los dos hoy trabajando nada menos que en ProInversión.

Preguntas: ¿La rectora, los jesuitas y Humberto Nadal, el actual titular del Patronato, tomarán necesarias medidas internas antes que el Congreso y la Fiscalía de todas maneras les cite? ¿Y Tanaka, Dargent y Manrique van a atreverse a criticar a estas universidades por estos sospechosos contratos?”.