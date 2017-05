Aldo Mariátegui: ¿Eguiguren aclarará si es “Ojitos”?

-Chehade afirmó ayer, con todas sus letras, que “Ojitos” es Eguiguren. ¿Eguiguren aclarará eso o permanecerá silente? ¿O quien calla, otorga?

- Escucho con todo respeto y aprecio los argumentos técnicos del Sr. Presidente del PJ sobre su comunicado acerca de Madre Mía y de respaldo a San Martín y solo le comento (porque me mencionan): todo lo actuado por San Martín en Madre Mía es básicamente sospechoso y cuestionable porque su apellido, junto al de otro vocal supremo ya fallecido, APARECE justamente en la agenda de Nadine. NO hay ningún otro apellido o nombre de otro juez en esa página específica donde se detallan, con precisión, esas gestiones IRREGULARES para librar a Humala del caso Madre Mía. ¿O Nadine estaba loca y escribió todo eso por gusto o por dañar a esos dos jueces? ¿Y si Nadine sabía que SOLO el dictamen del fiscal Pablo Sánchez salvaba a su marido, entonces para qué hizo esas movidas con “Ojitos” en el PJ? ¿Por vacilón? ¿Por aburrida? No pues, señores vocales. Por estas sospechas, y otras acciones, San Martín ya NO es considerado por la ciudadanía como un administrador neutral y confiable de justicia, condición básica en un juez. Debe irse. Su presencia ya es tóxica para la imagen de la institución. Respaldarle así ciegamente es hacerle pensar a la ciudadanía que todos los vocales son iguales a él e incinerarse como bonzos por alguien que ya está solito muy quemado. Con todo respeto y aprecio.

PD: Una adolescente que candidateaba a Miss Nuevo Chimbote elogió a Abimael Guzmán. Preocupante que pase eso con nuestra juventud, como también inquietante constatar la cantidad de resentidos sociales que la defendían en los comentarios al pie de la noticia dada en las webs de LR y Correo. Este “país” está MUY enfermo.