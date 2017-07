Aldo Mariátegui: Dos presos y otro fugado

¡Carajo, que por fin alguna vez vimos algo de justicia! Ya bastante había sido aguantar la tan facilitada fuga de Toledo & Karp para ahora soportar que la otra pareja de aventureros se la lleven tan fácil con tantísimas pruebas en contra. Confieso que hasta el final estaba escéptico: temía el santo patronazgo de San Martín de Porres, se había dado un sospechoso coro de penalistas que cuestionaban la detención y la valentía para tomar decisiones de esa magnitud no es un rasgo muy común en el Perú, además que no es tan “fashion” ni “políticamente correcto” apresar políticos que no sean apristas, fujimoristas o derechistas. ¿Dirán ahora algo los “garantes” del juramento de San Marcos? ¿Mario? ¿Alvarito? ¿La caviarada? ¿La secretaria Verónika? ¿La izquierda? ¿Lévano? ¿Siomi? ¿Mohme? ¿Y esos millones de “XXXX” (prefiero ocultar así el fuerte adjetivo calificativo que se merecen esos patéticos electores peruanos para evitarme problemas) que votaron dos veces por estos aventureros, a pesar de lo poco que evidentemente valían y de todo lo que se les advirtió? ¿Aprenderán a votar con el cerebro de una vez por todas?¿Volverán a creer en balones de gas a 12 soles? ¿Seguirán eligiendo a más parejas de aventureros, tipo estos o Toledo & Karp? ¿Dejarán de ser tan “XXXX” cuando estén frente a una urna? ¿Esta pareja llegó hasta donde llegaron porque eran extremadamente hábiles o básicamente porque este es un “país” de “XXXX”, que son tan “XXXX” que no es remoto pensar que terminen eligiendo presidente a Nadine de aquí a unos años? Porque aquí los “XXXX” son tan raros que de repente estos se victimizan y terminan siendo unos mártires. Dos presidentes presos (Nadine y Fujimori. Ollanta no fue el presidente) y otro fugado… ¡Qué “país”!