Aldo Mariátegui: Deliciosos berrinches rojimios

- Ayer por fin finalizó la larga Era de Correa en Ecuador con el apartamiento del vicepresidente Glas del gobierno, un peón del loquito ese. Qué bueno que Lenín Moreno resultó un hombre moderado e independiente, aunque la herencia económica que le han dejado es muy complicada.

- Somos un país bien tercermundista y pérfido: el diario brasileño O Globo saca una nota donde no se presenta ningún nuevo sustento documentario o testimonial sobre un presunto financiamiento a Keiko y aquí se “levanta” estruendosamente, sea porque –como siempre– creemos que todo lo extranjero es perfecto, sea por “hambre” política (hasta dos diarios kenyistas/albertistas abrieron entusiastas con eso). No me asombraría nada que los brasileños hayan financiado también a Keiko y a otros políticos, pero de allí a hacer esa histérica batahola por una nota extranjera sin novedad respecto a lo ya sabido, ni mayor sustento…

- Cada vez que se encuentren con un refugiado venezolano, pregúntenle si votaron alguna vez por el chavismo. Si le dicen que sí, díganle que por imbécil está así.

- Pocas cosas me dan tanto placer como ver a los rojos en pataleta. Ahora andan en un berrinche tremendo porque la nueva ministra de la Mujer descartó ser feminista y porque hoy se presenta el libro La verdad de una mentira, donde Cecilia Villegas demuele toda esa colosal mentira que los rojicaviares montaron con el programa de planificación familiar de los 90. Los hace picadillo con toda data y rigor (no entiendo cómo los fujimoristas jamás pudieron defenderse de esta falacia monumental). Y claro, la respuesta izquierdista es intolerancia y chillidos en lugar de debate y razones: Arbizu ayer estuvo espectacular. ¡Me hizo la tarde! ¡Jua, jua, jua! ¡Arbizú, sos un crack! ¡Sos tan ‘fashion’!