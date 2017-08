Aldo Mariátegui: Dammert (Verónika) = Maduro

Para la izquierda, no había “intervencionismo e injerencia en los asuntos internos” cuando la OEA o los embajadores Dennis Jett (USA) y Antoine Blanca (Francia) presionaban a Fujimori. Pero ahora sí existe “intervencionismo” con el aún mucho peor Maduro. Cómo son…

- ¿A quién le puede sorprender que un desvergonzado que llegó al Congreso engañando a los incautos con la promesa de un balón de gas a 12 soles venga ahora a proclamar esa vergonzosa maniobra de Maduro para suplantar un Congreso libremente elegido por otro con candidatos amañados? Existe un video que muestra esa patraña demagógica de Dammert (https://www.youtube.com/watch?v=dAXW4z-9dZM), por más que Huilca y Mendoza se hagan las locas cuando se les pregunta por esa promesa. En el fondo, agradezco que existan tipos como Dammert, que son la mejor muestra de que el Perú terminará IGUAL que Venezuela si alguna vez Verónika Mendoza u otro de estos rojos llega el poder. Casi 54 mil votaron por Dammert, lo que muy probablemente demuestre en mucho los estragos cerebrales masivos causados por la anemia en el Perú, ese gran mal a derrotar.

- ¡Qué cierto es aquel dicho que reza que “el peor enemigo de un peruano es otro peruano”! Me ha dejado enfermo esa noticia sobre un bebé que ha muerto en Yurimaguas porque unos huelguistas no dejaban entrar al médico al hospital para atenderle. Encima, el desdichado padre contaba que un monstruo chillaba “que se muera para que nos hagan caso”. ¡Tiene que existir el Infierno para “gente” así! Esto NO puede quedar impune: es un homicidio. Por lo pronto, el médico ha señalado a los huelguistas Doris Zabolla y Erkel Fasabi Rodríguez como los principales culpables de esta monstruosidad. Está bien que este sea un “país” muy bárbaro, pero no se puede ya tolerar esto.