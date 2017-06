Aldo Mariátegui: El Contralor San Alarcón

-Fiscalicemos al fiscalizador. Seamos consumidores exigentes también con ASPEC, la tan purista asociación de consumidores del ex congresista humalista Jaime Delgado. Por convenios con Indecopi, ASPEC percibe hasta el 50% de las multas impuestas a las empresas a las que denunció (un estímulo perverso, sin duda: a más denuncias que liguen, más plata) y se supone que solo puede disponer libremente de hasta el 5% de lo recibido. Esos dineros son considerados fondos públicos, sujetos a Contraloría. El artículo 45 de la Directiva 009-2013 de Indecopi (ver el link http://www.aspec.org.pe/archivos/Directivas/Directiva009-2013DIR-COD-INDECOPI.pdf) establece que ASPEC debe OBLIGATORIAMENTE colgar en su web el uso de esos fondos, el Plan de Aplicación de esos fondos y el Informe Anual para Indecopi sobre cómo dispuso de esos dineros públicos para información de los consumidores. Si no lo hace, el artículo 16 de esa misma norma ordena que inmediatamente se le suspenda y/o se le cancele del registro oficial de las asociaciones de consumidores. Hasta ayer esa información no estaba disponible para los consumidores en el portal de ASPEC (http://www.aspec.org.pe/). Vamos a ver si Indecopi será tan drástica como ASPEC lo es con otros. Aquí la suspensión está cantada.

-Ollanta afirma que a este gobierno le faltan agallas. ¡El perro le dice al gato que tiene cola! ¡Si hasta a los pulpines les tenía miedo!

-Es indignante que Alarcón siga en la Contraloría mientras que el infinitamente superior Thorne tenga que dejar el puesto por un excesivo acoso congresal. Oigan el audio entero. No es para tanto. En mi opinión, al juez San Martín se le ha cuestionado varias veces por cosas mucho peores y sigue allí sentadito. ¿Ahora tenemos a San Alarcón?