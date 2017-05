Aldo Mariátegui: ¿Confían ustedes en Pablo Sánchez?

El Sr. Pablo Sánchez Velarde es la cabeza del Ministerio Público. Sobre él recae el actual procesamiento de, por el momento, dos ex presidentes de la República. Uno, Toledo, ya es un coimero comprobado, mientras que el otro, Ollanta, es un probable coimero y un casi seguro asesino, a juzgar por tantos testigos.

Precisamente es por la segunda acusación (Madre Mía) que Sánchez despierta el mismo grado de confianza que su legendaria antecesora Blanca Nélida Colán, porque no solamente ese “San Martín” de las libretas de Nadine fue el gran “cleaner” de este caso desde el PJ, pues también la Fiscalía puso su GRANOTE de arena para que todo quede cerrado. El primer fiscal que examinó el caso “Madre Mía” fue el ahora ex fiscal Víctor Cubas Villanueva (que renunció al MP para ser ahora el asesor principal de Pablo Sánchez), quien increíblemente pidió el archivamiento del caso (la colega Heidi Grosman acudió en calidad de testigo y comentó que Cubas “parecía el abogado defensor de Ollanta”). Acto seguido, la ex jueza Jimena Cayo Arias Schreiber (ahora chambea en el BCP) le siguió el amén y dispuso que NO había lugar a abrir proceso. A continuación, se le pidió al entonces fiscal supremo PABLO SÁNCHEZ que examine si el dictamen de Cubas Villanueva era correcto y este caballero, también increíblemente, apoyó a Cubas y elaboró un dictamen no acusatorio, lo que le cayó de perillas al juez San Martín para cerrar el juicio.

Ahora el mismo Pablo Sánchez que años atrás limpió a Humala por el caso “Madre Mía” examina de nuevo el caso “Madre Mía” (y otros igual de sensibles) asesorado por… ¡Víctor Cubas Villanueva! Permítanme que me sonría (eso evita que vomite), mientras que no sé por qué me acuerdo de los fiscales fujimoristas Blanca Nélida Colán y Miguel Aljovín…