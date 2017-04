Aldo Mariátegui: Los cómplices pasivos

A juzgar por su reciente defensa, Nadine y Ollanta deben seguir creyendo que todos los peruanos somos unos tontos siderales –bueno, admitamos que el hecho de que estos hayan llegado al poder como que le da cierta base a esa suposición– y por eso argumentan cualquier cosa para defenderse de la reciente revelación de Marcelo Odebrecht sobre que les entregó US$3 millones. Es insostenible que la “pareja presidencial” aduzca que Odebrecht y Barata han coordinado sus declaraciones para perjudicarles desde que ya esta cifra apareció un buen tiempo atrás en el incautado celular del mismo Marcelo, bajo la sigla “OH” y en el lugar donde este corruptor brasileño enumeraba la plata sucia que entregaba.

Tampoco nos vengan a decir que ese dinero nunca les llegó, pues el propio Partido Nacionalista (debió mejor llamarse “Partido Venezolano” o “Partido Brasileño”) lo admitió como recibido en un comunicado el 23 febrero de este año, como también por su abogado Wilfredo Pedraza (que, como Roy Gates, debería renunciar a ese trabajo si tiene algo de dignidad). Además, tanto Barata como Marcelo NO pueden mentir porque perderían los beneficios penales que les da su colaboración y no se van a arriesgar por gente menuda para ellos, como Nadine y Ollanta.

Lo que sí es aún más patético es observar ahora a ex nacionalistas (Pari, Abugattás, Chehade, Marisol Espinoza, Verónika Mendoza, César Lévano, etc.) hacerse los indignados, cual incautos que no se daban cuenta de que entraban chorros de dinero a las campañas del 2006 y 2011, procedentes de Venezuela y Brasil, respectivamente, ni tampoco leían los periódicos, como Correo, que daban AMPLIA cuenta de eso. Todos ellos fueron cómplices pasivos, colaboracionistas de esta monumental estafa vendepatria a los sonsos que creyeron en ellos.