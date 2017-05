Aldo Mariátegui: La complaciete CGTP

-Me alegro mucho que el CNM se haya decidido a abrir, por lo menos, una indagación al omnipotente juez San Martín por el caso Madre Mía. Este CNM ya no cuenta entre sus filas con dos personajes muy sospechosos de ser muy cercanos a San Martín, como el juez Pablo Talavera y el político humalista Gonzalo García Núñez (dirigió el equipo que redactó el radicalísimo programa “La Gran Transformación” para los comicios del 2011. Antes integró la plancha presidencial humalista en el 2006 y fue también candidato edil limeño humalista). Daba la casualidad que siempre se desestimaron fundados recursos contra San Martín cuando estos dos señores, junto a Gastón Soto Vallenas, integraban el CNM. ¡A mí ni siquiera se me permitió ofrecer mi testimonio cuando el CNM “investigó” a San Martín por condenarme SIN notificación y con una constancia NOTARIAL que el caso ya había prescrito! ¡Un legicidio colosal, que me imagino algún día será objeto de estudio en las facultades de derecho, junto a las reversiones del indulto a Crousillat y de la vacancia, solicitada de motu proprio, del anterior alcalde sanisidrino Cantella, cuando nuestros descendientes examinen el “país” que era el Perú a comienzos del siglo XXI! Ni un indulto, sea a quien sea, ni una vacancia se pueden revertir jamás. Claro que San Martín es poderosísimo y muy posiblemente el CNM arguya cualquier cosa para salvarlo, pero algo es algo. Es que personajes como San Martín (PJ), Eloy Espinoza (TC) y el fiscal Marco Guzmán Baca (que ignoró los audios de Madre Mía) NO deberían seguir perteneciendo al aparato de justicia peruano.

PD: La gran culpable de que el Movadef haya desfilado campante por Lima ha sido la complaciente CGTP, que no los expulsó de SU marcha en cuanto fueron detectados.