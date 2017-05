Aldo Mariátegui: Carta a Stanford

-Poca gente cultiva tanto el odio como los Mohme. Esa portada de ayer de La República (“Keiko deja a su padre en la cárcel”) es de lo más bajo, ruin, cruel y villano que he visto últimamente. ¡Felicitaciones, Chicho y Charlie Castro, por su sadismo!

Y no entiendo para qué los oficialistas trajeron a colación el tema del excarcelamiento de Fujimori –sin ningún plan pensado o alguna conversación previa– si muy bien saben, desde lo que pasó con Humala, que los naranjas suelen reaccionar muy visceralmente cuando se toca el tema y sienten que les han tonteado. Todo apunta a que habrá un paganini de esta pifiada oficialista, sea Vizcarra, sea Basombrío (que repetiría la historia de su pariente Enrique, ministro de Agricultura que fue absurdamente censurado en 1945 por el APRA por no saber cuánto costaba el kilo de pallares de Ica). Espero nomás que todo esto no resulte en una nueva reedición del primer belaundismo, un gobierno asediado y débil que soportó innumerables interpelaciones y censuras por parte de la oposición APRA-UNO.

-Todos saben que aborrezco a los rojos, pero es un exceso llevar al congresista Justiniano “Red Star Investment SAC” Apaza a Ética por desmerecer a los “chavines” y tildar de “prisioneros políticos” a los emerretistas: todos tenemos derecho a hablar pachotadas. ¿O esperaban acaso algo más de un comunista?

-Sugiero que algún congresista redacte en inglés y cuelgue, para recabar firmas, una carta dirigida al rector Marc Tessier-Lavigne de Stanford, protestando respetuosamente por cobijar a un prófugo como Toledo en su universidad y poniéndole al día de lo que se le acusa. ¡Fácil se recabarán miles de rúbricas! Después, esa carta se envía a los principales medios de comunicación yanquis y a este Marc.