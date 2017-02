Aldo Mariátegui: ¡Cante Favre y baile Marisol!

Se ha puesto al descubierto que toda la financiación ilegal en Chile (candidatos izquierdistas Bachelet y Enriquez Ominami) y en Colombia (uribista Zuloaga) por parte de OAS y Odebrecht gracias a la colaboración eficaz del publicista carioca Duda Mendoza. ¿Aquí por qué diablos la Fiscalía peruana no le pide a sus pares brasileños que detengan a Luis Favre y le hagan “cantar” sobre el financiamiento a Ollanta y Villarán?

- ¿Por qué la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello no tiene un mayor protagonismo en la lucha contra el mayor escándalo de corrupción de este siglo? No basta ponerse de costado cual Pilatos y alegar que “eso es solo el trabajo de los fiscales y jueces”. La ministra debe hablar fuerte contra la corrupción, debe apurar a estos funcionarios remolones, debe pedir explicaciones sobre por qué Toledo y Humala aún están libres, debe viajar y presionar en Brasil para traer más información… Es la primera abogada del Estado. O sea, de todos nosotros. Si no, va a seguir la impresión de que este gobierno no está interesado en que el caso Lava Jato llegue a mucho.

- Esa gente de Proinversión hizo un pésimo contrato para Chinchero: sin poner la tasa de interés en el precio ofertado, sin permitir que el segundo asuma si falla el ganador, sin cláusula anticorrupción, sin fecha de inicio obligatorio, con porcentaje ganado para el Estado después de US$35 millones de ganancia anual (lindo para cocinar libros)… Allí hay que crucificar a varios.

- Una falacia común en la gente es creer que los legisladores tienen capacidad ejecutiva y de gasto, como un ministro u otro funcionario. ¡No! Solo legislan, fiscalizan y representan. Nada más. Por ignorantes les exigen cosas que no están dentro de sus alcances y les juzgan demasiado severamente.