Aldo Mariátegui: Buenos ojitos para lo tributario

-¿Por qué la Sunat del régimen anterior contrató –sin concurso público y directamente por “servicios personalísimos”– al constitucionalista y ex ministro humalista Eguiguren para defender a la Sunat en inmensos y complejos temas tributarios (que no son de su especialidad) por más de S/700 mil soles como ingreso base y con la posibilidad de llegar a S/9 millones como honorario de éxito? ¡Buenos ojitos debe tener Eguiguren para el Derecho Tributario! Porque, claro, no creemos que este súper contrato sin competidores haya sido en pago por alguna gestión judicial muy delicada. ¡Por mi madre mía, no! Como tampoco creemos que Eguiguren haya salido a patalear este viernes en el semanario H-13 solo porque ese colosal honorario de éxito se le haya caído. ¡No! Es patriota preocupación por el país.

Y si no me creen, miren el contrato en http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/365-2015.pdf. Ese mismo semanario dio cuenta tiempo atrás de ese jugoso contrato de Eguiguren.

-¿Qué hubiese hecho el astuto Manuel Prado si estuviese en la misma situación de entrampamiento político y económico que PPK? Pues pondría al naranja Elmer Cuba en el MEF, tal como colocó a su opositor Pedro Beltrán allí en 1959.

-Suelo desconfiar mucho de las denuncias de las asociaciones de consumidores, pues les corresponde una buena parte de las multas impuestas, lo cual es un estímulo perverso para que salgan a hacer cualquier tipo de alharaca irresponsable —tipo “¡esta leche te da cáncer!”— a ver si les liga una platita.

-¿Por qué Velarde ha puesto esas horripilantes lámparas de luz en forma de hongos alrededor del Golf de San Isidro? Otra más… ¿Hará algo bien alguna vez? ¡Muñoz Wells, múdese a San Isidro y postule aquí el próximo año! Nunca pensé que extrañaría a Salmón y a Cantella…