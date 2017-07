Aldo Mariátegui: Barata para Contralor

- Ya tengo un candidato para contralor: Jorge Barata. ¡Se las sabe todas! ¡No hay cutra en el Estado que no domine! Para lo que acabamos de tener… ¡Jua, jua!

- Patricia Donayre declara a EC que “el fujimorismo no ha cambiado”. ¡Claro, debería cambiar tan seguido como ella, ex candidata fimista, toledista, acciopopulista, ppkausa y fujimorista! ¡Jua, jua!

- Me entero que desde mayo de 2016, 95 de cada 100 peruanos retiran íntegra su plata de las AFP y la dedican mayoritariamente a consumo. ¡Que dentro de un tiempo esos no nos vengan a joder al resto con que hay que solventarles su vejez con nuestros impuestos!

-No conozco a Korina Rivadeneira, que seguramente pecó de muy irresponsable en su condición migratoria, pero me parece horrendo ver comportarse así de duro a un país cuyos ciudadanos han sido –y son aún– tan maltratados por cuestiones migratorias. Nos ponemos ahora exquisitamente trumpianos cuando a nosotros nos han tratado tan implacablemente en casi todas partes (a mí me han calateado en Nueva York, entre otras peripecias). Hasta ahora dices “peruano” en muchos aeropuertos y te puede empezar tu sesión de tortura particular. Seamos un poquito más generosos, que mandarla en estos momentos a esa espeluznante Venezuela, donde los matones rojos hasta les pegan a los congresistas, es una crueldad.

- Mohme titula que el New York Times considera una aberración el indulto a Fujimori. Lees la nota y se refiere al artículo de un pulpín antifujimorista peruano que ha escrito eso allí. Otro día, Mohme titula “organizaciones internacionales se oponen al indulto” y se trata del insignificante WOLA y dos oficinitas fantasmas más por el estilo. En cambio, nada de nada sobre la derrota judicial de Nadine por sus agendas en la portada del 28 de junio pasada. Así son…