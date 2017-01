Aldo Mariátegui: Baja sensible para el Apra

- Aún los dos detenidos son peces chicos, pero el primer partido muy seriamente golpeado por el escándalo Lava Jato ya es el Apra y por dos razones: 1) Va a ser muy difícil que el gran público crea que Alan García y el aparato partidario no tuvieron nada que ver con la corrupción en el Tren Eléctrico, por más que no se hallase nada en contra suya. 2) Con esto de que haya caído un viceministro suyo y su mano derecha, el Apra perdería políticamente a Cornejo, el único paladín de recambio disponible para resucitar electoralmente al partido.

- Divierte tanta histeria y hasta golpismo mediático en USA con Trump: se quejan de Fox, pero CNN, MSNBC o los diarios NYT y WP son la misma vaina sectaria. Y la majadería llorona e infantil de la degenerada esa de Madonna es de campeonato: hay que ser un buen perdedor.

- Albrecht ya no puede seguir liderando la comisión congresal Lava Jato tras esta revelación de que él firmó contratos con los brasileños siendo gobernador regional temporal en el Callao. No afirmo que sea culpable de nada, pero sobre quien lidere esas pesquisas no puede planear la menor suspicacia. Debe inhibirse.

- Carlos Tapia confirmó aquí, en su columna de este sábado, aquel viejo y sabio aserto universitario de Jaime Bayly sobre “que hay que ser bruto para ser rojo”. No lo digo por el sagaz Tapia, sino por quienes abarca su afirmación, pues Tapia afirma que mi pasada explicación detallada de por qué Arana es honrado y Mendoza no, dado que –a diferencia de esta– su letra no figura en las agendas de Nadine ni su nombre como directivo de la ONG nadinista Prodin, ha provocado que los rojos ahora prefieran a Mendoza.

O sea… ¿Estos son tan estúpidos que en sus juicios más prima la antipatía al emisor que la verdad del razonamiento? ¡Gracias Carlos!