Aldo Mariátegui: ¡Alarcón 2021!

¡Qué bueno que por fin se removió a Alarcón de la Contraloría! ¡Solo espero que el “electarado” no termine eligiéndole presidente en 2021! No les extrañe que acabe como alcalde de Lima Velarde, Luna o Gagó…

¿Por qué la ministra Martens descarta cambios ministeriales si a ese gabinete le urge un “overhauling” a gritos y Marisol PT tiene que salir si va a haber indulto (además, es la primera vez que le escucho a una ministra de Educación hacer anuncios que le corresponden a su premier)? ¿Por qué Zavala descarta ahora el indulto a Fujimori después de que PPK volvió a traerlo a la luz y a continuación Kenji le estiró la rama de olivo, para firmar un tratado de paz con Alberto, pasando sobre Keiko? Una de dos: o son más tontos de lo que pensamos o ha pasado algo atrás que ignoramos.

- No me sorprende que Michael Reid, corresponsal de The Economist en Lima,

haya escrito hace poco allí –en la sección “Bello”– esa tan generosa columna sobre PPK, tanto que hasta parecía redactada en Palacio por David Rivera. Reid suele solo escuchar a sus patas caviares (igual que el 90% de los corresponsales extranjeros) y seguramente por eso también escribió años atrás otra columna en el mismo The Economist para elogiar y defender la labor edil de Susana Villarán, finalizando con el pedido de que se le apoye

en la revocatoria… No solo la gestión edil de Villarán fue la peor en décadas, sino que encima sobre ella planean las sombras de Odebrecht y OAS. Ahora Reid se opone al indulto a Fujimori y se vuelve un RMP, pidiendo que se adopte como estrategia el forzar la disolución del Congreso. Me encanta The Economist, pero en adelante tomaré con pinzas lo que allí escriben sobre la política interna de cada país, porque estamos jodidos si todos los demás allí son como Reid…