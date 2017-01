Aldo Mariátegui: “Accidentes” y “suicidios”

- El juez brasileño del caso Lava Jato murió ayer de un “accidente” de avioneta. Tal como “suicidaron” al fiscal argentino Nisman: dos claros mensajes de la mafia. Con lo cobardes (y corruptos) que son acá, esto va a enterrar aun más las investigaciones locales.

- ¿Qué puede estar enseñando Toledo en Stanford? ¿Cursos de barman o de bienes raíces (cómo comprar mansiones)? Pero más increíble aun que Toledo enseñe en Stanford es que la fiscal Manuela Villar ahora nos diga que no le puede imponer restricciones porque el otro fiscal Hamilton Prado no le alcanza el documento enviado por Inglaterra sobre esta reciente cuenta de Maiman descubierta en Londres. ¡No jodan! ¿Son tan ineptos estos fiscales? ¿Están protegiendo a Toledo? ¿Creen que todos los peruanos tenemos un IQ inferior a 90, como la gran mayoría de los votantes de Ollanta en cada primera vuelta o esos que le creyeron a Dammert que el balón de gas iba a costar 12 soles? – Discrepo con quienes dicen que va a darse un cambio telúrico en nuestra escena política por la corrupción brasileña. El peruano es de los latinoamericanos más tolerantes con la corrupción política. El hecho de que Alan haya sido reelegido tras el Aprocalipsis/BCCI/Tren Eléctrico, etc., o que el fujimorismo siguiese tan sólido tras los ‘vladivideos’, etc., son la muestra de ello. El recambio en nuestra política será por edad o por desfase, no por corrupción.

- Solo un cretino puede decir que Morales Bermúdez fue “un dictador derechista”. No solo mantuvo como el 70% del esquema económico velasquista, sino que hasta profundizó la Reforma Agraria (redujo el límite expropiable de 150 ha a 50 ha) y promulgó una Ley del Inquilinato que congelaba alquileres y hacía imposible el desahucio. ¡“Panchito Novales” fue un pésimo presidente!